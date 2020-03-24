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В Испании признают, что эпидемия в стране приобретает более опасные масштабы, чем в Италии

Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии, констатирует во вторник испанская газета "Паис".

Издание отмечает, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.

Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в стране достигло 29068 человек, под наблюдением находятся более 24089 заболевших, 2575 человек выздоровели.

В ведомстве отметили, что 1804 человека скончались.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается 9702 заболевших, и в Каталонии - 4705 пациентов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЭПИДЕМИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]