В Испании признают, что эпидемия в стране приобретает более опасные масштабы, чем в Италии

Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии, констатирует во вторник испанская газета "Паис".

Издание отмечает, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.

Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в стране достигло 29068 человек, под наблюдением находятся более 24089 заболевших, 2575 человек выздоровели.

В ведомстве отметили, что 1804 человека скончались.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается 9702 заболевших, и в Каталонии - 4705 пациентов.