Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Белоруссии проблемы, заявляют в МИД республики

Министерство иностранных дел Белоруссии не ожидает потока нелегальных мигрантов из ЕС в связи с планируемой ратификацией соглашения о реадмиссии, и отмечает, что для республики больше проблем создает незаконная миграция из России.
"Со стороны Европейского союза к нам незаконных миграционных потоков нет или практически нет, это какие-то единичные лица. С другой стороны, та миграция, которая идет, незаконно желая попасть в Европейских союз (с востока - ИФ), она у нас есть, и мы с ней умеем бороться", - сказал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков на заседании комиссии по международным делам Палаты представителей.
Замминистра констатировал, что для республики более проблематична незаконная миграция граждан России, которые через Белоруссию пытаются попасть проникнуть в Евросоюз.
"Помните, чеченская ситуация, когда они целыми поселками перебирались в Брест и пытались на регулярной основе пересечь границу с Польшей? В данном случае мы были абсолютно бессильны, потому что они граждане России и могут находиться на территории Союзного государства, сколько им заблагорассудится", - сказал он.
Кроме того, Шестаков отметил, что после ратификации и вступления в силу соглашения с ЕС о реадмиссии для Белоруссии "открывается окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества". "В течение каждого года мы сможем получать несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов. Для ЕС эти деньги абсолютно мизерные, а объем миграции (для Белоруссии - ИФ) 200-300 человек в год - это не проблема ни для какого государства в вопросах миграционного характера", - сказал замминистра.
Как сообщалось, после 5-летней подготовки Белоруссия 8 января подписала с ЕС соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Оба соглашения должны быть ратифицированы сторонами, после чего они вступят в силу.
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