Pernod Ricard ухудшила прогноз прибыли на 2020 фингод, ожидает падения показателя на 20%

Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, заметно ухудшил прогноз прибыли на текущий финансовый год из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Компания сообщила в пресс-релизе, что теперь ожидает падения прибыли от продолжающихся операций на 20%. Ранее Pernod Ricard прогнозировала ее рост на 2-4%.

"Обстоятельства существенно ухудшились из-за вспышки COVID-19. Нас обнадеживает тот факт, что благодаря решительным мерам в Китае, по всей видимости началось постепенное восстановление", - отметил глава компании Александр Рикар.

Pernod Ricard ожидает, что ее продажи в КНР начнут восстанавливаться в апреле.

Акции Pernod Ricard дорожают на 3,5% в ходе торгов в Париже.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantines, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").