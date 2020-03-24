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24.03.2020 13:41

Pernod Ricard ухудшила прогноз прибыли на 2020 фингод, ожидает падения показателя на 20%

Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, заметно ухудшил прогноз прибыли на текущий финансовый год из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Компания сообщила в пресс-релизе, что теперь ожидает падения прибыли от продолжающихся операций на 20%. Ранее Pernod Ricard прогнозировала ее рост на 2-4%.

"Обстоятельства существенно ухудшились из-за вспышки COVID-19. Нас обнадеживает тот факт, что благодаря решительным мерам в Китае, по всей видимости началось постепенное восстановление", - отметил глава компании Александр Рикар.

Pernod Ricard ожидает, что ее продажи в КНР начнут восстанавливаться в апреле.

Акции Pernod Ricard дорожают на 3,5% в ходе торгов в Париже.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantines, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЛКОГОЛЬ, PERNOD, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]