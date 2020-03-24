За сутки в Иране скончались более 120 человек с COVID-19

В Иране во вторник зарегистрировали еще 122 скончавшихся вследствие заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщили иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Кроме того, диагностированы 1 тыс. 762 новых случая заражения.
Таким образом, по состоянию на 24 марта в стране выявлено 24 тыс. 811 заражений COVID-19, 1 тыс. 934 пациентов скончались.
Между тем, по данным телеканала "Аль-Джазира", уже 8 тыс. 931 инфицированный выздоровел, что составляет более 35% от всех заразившихся по стране.
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