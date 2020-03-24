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Спорт 24.03.2020 14:45

Германия предлагает перенести Олимпиаду на 2021 год

Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступает за перенос летних Игр в Токио на 2021 год, заявил ее председатель Альфонс Хёрманн.

"Проверка возможности переноса (Олимпиады - ИФ) - это правильный и, в свете нынешней ситуации в здравоохранении, давно необходимый шаг МОК. (. . .) В то же время мы хотели бы ясности, что Игры совершенно точно не могут состояться в запланированный срок и что рассматриваются другие возможные альтернативы", - говорится в заявлении Хёрманна, опубликованном на сайте конфедерации во вторник.

По его словам, немецкие атлеты находятся в очень сложной ситуации: они практически не могут тренироваться. Кроме того, все указывает на то, что игры будут отменены.

"Поскольку, по прогнозам экспертов, и дата осенью не является стопроцентной альтернативой, мы предпочли бы перенос по меньшей мере на следующий год. Этот вопрос в ближайшие дни мы будем обсуждать с нашими спортсменами, чтобы узнать их мнение", - указал Хёрманн.

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Как сообщали японские СМИ, 24 марта Абэ планирует провести телемост с главой МОК Томасом Бахом. К разговору присоединятся глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ. Токио планирует попросить МОК как можно быстрее принять решение о том, как следует проводить Игры в условиях пандемии коронавируса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОЛИМПИАДА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]