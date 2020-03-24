Пессимизм европейцев ограничит восстановление экономики еврозоны после спада, вызванного коронавирусом

Уверенность европейцев в перспективах экономики еврозоны существенно ослабла в начале марта вслед за введением жестких ограничений на передвижение и социальные коммуникации во многих странах региона из-за пандемии коронавируса.
Предварительное значение мартовского индекса потребительского доверия в 19 странах еврозоны, рассчитываемого Еврокомиссией, рухнуло до минус 11,6 пункта - минимума с 2014 года - с февральских 6,6 пункта. Падение индикатора стало рекордным с начала расчета этих данных в 1985 году.
Настрой европейцев был еще более мрачным в течение 12 месяцев, последовавших за крахом инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, который стал первой жертвой финансового кризиса. Однако столь резкого перехода от оптимизма к унынию за несколько недель, как в начале этого марта, не отмечалось никогда, пишет The Wall Street Journal.
Значение индикатора опустилось ниже среднего уровня за долгосрочный период, составляющего минус 11 пунктов, что говорит о серьезном росте пессимизма потребителей.
Мартовский индекс потребительского доверия в Евросоюзе упал на 4,5 пункта, до минус 10,4 пункта.
Данные Еврокомиссии не учитывают Великобританию, которая покинула ЕС в январе. Однако опрос британцев, проведенный компанией Ipsos MORI в начале марта, показал, что и они все более мрачно оценивают перспективы экономики страны. Так, уверенность рабочих и служащих в сохранности их рабочих мест упала до минимума с начала 2002 года, причем наибольший пессимизм был отмечен в промышленном секторе и индустрии развлечений.
Такое отчаяние граждан может серьезно затруднить восстановление экономики еврозоны, поскольку пессимистичные потребители обычно резко сокращают расходы, отмечают эксперты. При том, что они уже ограничены в возможности делать покупки из-за карантина, сокращение расходов после его снятия может усилить спад.
Экономисты ожидают, что жесткие ограничительные меры, вводимые властями европейских стран с целью ограничения распространения коронавируса, приведут к рецессии в экономике еврозоны, причем наиболее существенное падение ВВП придется на второй квартал 2020 года.
"Фактическое закрытие крупных частей Европы за последнее время резко ухудшило перспективы экономики, и рецессия в регионе теперь кажется неизбежной - вопрос лишь в том, насколько глубокой и длительной она будет", - говорит экономист UBS Рейнхард Клуз.
Согласно прогнозу UBS, ВВП еврозоны в текущем году сократится на 4,5% - так же, как и в 2009 году. Италия, как ожидается, понесет самые серьезные потери среди европейских стран - ее ВВП, по оценкам UBS, может упасть на 5%. Экономика Германии, как ожидается, снизится на 4,7%, Франции - на 4,3%, Испании - на 4%.
Правительства европейских стран уже ввели ряд мер для поддержки граждан и бизнеса, несущих финансовые потери из-за ограничений, вводимых в ответ на пандемию коронавируса. В частности, вводятся отсрочки для оплаты аренды жилья или платежей по ипотечным кредитам.
Подобные инициативы, однако, смогут лишь ограничить, но не остановить рост безработицы в еврозоне, отмечают аналитики Capital Economics. По их оценкам, безработица в регионе подскочит более чем до 9% к июню с январских 7,4%.
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