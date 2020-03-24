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Дальнее зарубежье 24.03.2020 15:20

В Бельгии число смертей от COVID-19 достигло 122, выявленных заражений - свыше 4,2 тыс

Медицинская администрация Бельгии на ежедневном брифинге во вторник объявила о 34 новых летальных исходах за минувшие сутки среди пациентов, инфицированных коронавирусом, что довело общее количество умерших в стране до 122.

Число выявленных зараженных COVID-19 выросло до 4 тыс. 269. За последние сутки зафиксированы 526 новых случаев заболеваний.

"Мы находимся в разгаре пандемии. Тем более недопустимо, что некоторые люди не понимают этих мер (по ограничению общения - ИФ) и относятся к ним, как к альтернативным каникулам. Сейчас не время для устройства аперитивов между соседями", - заявил официальный представитель антикризисного центра по коронавирусу Бенуа Рамакер.

При этом вирусолог Эмманюэль Андре добавил, что медицинский персонал, работающий по COVID-19 больше других подвергнут риску заражения.

"Предварительный анализ показал нам, что 4% подтвержденных лабораторией случаев (заражения - ИФ) касаются людей, работающих в секторе по уходу (за коронавирусными больными - ИФ)", - сказал Андре.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]