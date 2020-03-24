Азербайджан в январе сократил импорт пшеницы на 55,4%, экспорт фруктов – на 32,7%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь 2020 года составил 49,951 тыс. тонн, что на 55,4% меньше показателя января 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $10 млн 952,7 тыс. (спад на 53,8%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 5,9 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 81,1%) на сумму $2 млн 16 тыс. (рост на 83,1%), растительных масел – 11,9 тыс. тонн (рост на 40,3%) на сумму $4 млн 787,8 тыс. (рост на 32,5%), чая – 1,337 тыс. тонн (рост в 1,9 раза) на сумму $5 млн 161,1 тыс. (рост в 2,1 раза), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 1 тыс. тонн (рост на 40,3%) на сумму $4 млн 966,4 тыс. (рост на 27,8%).

Наряду с этим, в январе 2020 года в Азербайджан импортировано 812,4 тонны мяса крупного рогатого скота (спад на 12,2%) на сумму $2 млн 937 тыс. (рост на 8%), мяса птицы и продукции из нее – 3,333 тыс. тонн (спад на 10,5%) на сумму $3 млн 649,2 тыс. (спад на 3,6%).

Фруктов в январе в республику было импортировано 8,48 тыс. тонн (спад на 6,4%) на сумму $7 млн 106,8 тыс. (спад на 15,7%), овощей - 1,792 тыс. тонн (рост на 8,5%) на $957,7 тыс. (спад на0,7%), картофеля – 17,124 тыс. тонн (спад на 13,5%) на $4 млн 593 тыс. (спад на 7,3%).

В январе 2020 году из Азербайджана на экспорт отправлено 12,752 тыс. тонн овощей (спад на 7%) на сумму $15 млн 131,4 тыс. (рост на 20,4%), фруктов – 24,541 тыс. тонн (спад на 32,7%) на $26 млн 670,4 тыс. (спад на 12,5%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 1,156 тыс. тонн сахара (спад на 44,5%) на сумму $511,4 тыс. (спад на 47,8%), растительных масел – 1,444 тыс. тонн (рост в 9,3 раза) на сумму $17 млн 136,5 тыс. (рост в 5,5 раза).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 583,4 тонны фруктовых и овощных соков (рост в 1,7 раза) на сумму $816,3 тыс. (рост в 1,7 раза), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 5,1 тыс. декалитра (спад на 87,3%) на сумму $134,5 тыс. (спад на 73,1%), фруктовых и овощных консервов –519,5 тонн (рост в 1,8 раза) на сумму $843,9 тыс. (рост в 2,2 раза), табака - 222 тонны (спад на 66,1%) на сумму $488 тыс. (спад на 72,8%).

Б.Рустамбеков