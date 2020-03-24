США в скором времени откроют границы для ведения бизнеса - Трамп

США откроют границы для ведения предпринимательской деятельности в ближайшее время, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

"Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой", - заявил президент накануне на брифинге в Белом доме.

"Мы собираемся открыть нашу страну для ведения бизнеса, потому что нашей стране суждено быть открытой", - добавил президент.

Американский лидер не уточнил, когда именно США откроют границы, но подчеркнул, что это произойдет "в ближайшее время".

Он заявил, что количество случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 не является слишком высоким.

"Посмотрим на автомобильные аварии, количество которых намного выше, чем любые цифры, о которых мы говорим. Это не значит, что мы собираемся запретить всем ездить на машинах. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы наша страна была открыта", - подчеркнул президент.

Трамп отметил, что закрытые границы "порождают проблемы".

В то же время, по данным агентства Associated Press, отвечая на вопрос о смягчении ограничений на выход из дома и социальные контакты, Трамп ответил, что он "не стремится (сохранять ограничения - ИФ) на протяжении месяцев".

Более того, он заявил, что штаты с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 могут продолжить поддерживать строгие меры по сдерживанию распространения вируса в то время, как остальные части страны могут возвращаться к работе.

Ранее Трамп объявил о том, что США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами. Кроме того, закрыли границу с Мексикой.

Также президент США в своем обращении к гражданам заявлял о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта сроком на 30-дней из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 24 марта, в США диагностировали свыше 46 тыс. заражений, 582 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 295 заболевших выздоровели.