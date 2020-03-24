Нефть дорожает на 3,8-4,5%, Brent превысила $28 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $28,06 за баррель, что на $1,03 (3,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,04 (4,45%) - до $24,40 за баррель.

Накануне ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США на сумму $2 трлн, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В то же время Barclays понизил прогноз нефтяных цен в этом году, пишут СМИ. Теперь банк ожидает, что цена Brent в среднем составит $31 за баррель, WTI - $28 за баррель, что на $12 за баррель ниже предыдущего прогноза.

"Цены будут и дальше испытывать давление, пока ситуация с вирусом не начнет улучшаться, и, если эта рыночная тенденция продолжится, даже Саудовская Аравия и Россия не будут застрахованы от падения цен", - отмечают аналитики.