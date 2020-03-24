Российские НК будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть компенсирует правительство РФ межбюджетными расчетами - Румас

Российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Румас, которого цитирует государственное информагентство БелТА.

По его словам, "сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (за тонну - ИФ)".

Румас пояснил, что "из этой премии $7 снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7". По его словам, "они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя".

Он утверждает, что "Роснефть", как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене".

"Белоруссия будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков", - заявил Румас.

"Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии" - сообщил он. "Это компании Гуцериева (глава ГК "Сафмар" Михаил Гуцериев - ИФ), небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - подчеркнул белорусский премьер.

Накануне "Роснефть" сообщила, что решение о возобновлении поставок нефти в Белоруссию принято на ранее озвученных компанией условиях. "Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", - говорил представитель компании.

Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% - до 719 тыс. тонн.

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" (MOEX:ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX:SIBN).

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн), годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше, на "Нафтан" тоже 2,935 млн тонн (2,595 на первый квартал), что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.