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Спорт 24.03.2020 16:44

Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство "Киодо".

"Абэ (сказал - ИФ), что Япония и МОК согласны отложить Олимпиаду этого лета в Токио", - отмечает агентство.

"Абэ сказал, что он планирует провести Олимпийские игры в Токио до лета 2021 года", - сообщило "Киодо".

Отмечается, что решение, принятое по итогам телефонных переговоров премьера и главы МОК Томаса Баха, также касается Паралимпийских игр.

"Киодо" напоминает, что речь идет о прецеденте - переносе сроков Олимпийских игр.

Накануне Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

В свою очередь председатель Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрманн выступил за перенос летних Игр в Токио на 2021 год.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]