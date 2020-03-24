Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство "Киодо".
"Абэ (сказал - ИФ), что Япония и МОК согласны отложить Олимпиаду этого лета в Токио", - отмечает агентство.
"Абэ сказал, что он планирует провести Олимпийские игры в Токио до лета 2021 года", - сообщило "Киодо".
Отмечается, что решение, принятое по итогам телефонных переговоров премьера и главы МОК Томаса Баха, также касается Паралимпийских игр.
"Киодо" напоминает, что речь идет о прецеденте - переносе сроков Олимпийских игр.
Накануне Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".
Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.
В свою очередь председатель Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрманн выступил за перенос летних Игр в Токио на 2021 год.
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