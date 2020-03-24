Chevron и Phillips 66 сократят капзатраты на 20% в 2020г

Chevron Corp., вторая по величине нефтяная компания в США, во вторник объявила о сокращении капзатрат в текущем году на $4 млрд из-за резкого снижения спроса на нефть.

Расходы будут уменьшены на 20% - до примерно $16 млрд, при этом наибольшее сокращение придется на крупнейшее нефтяное месторождение США - Пермский бассейн, а также на активы в штате Нью-Мексико.

Chevron также приостановит выкуп собственных акций (объем программы составлял $5 млрд, в первом квартале из нее было потрачено $1,75 млрд), однако обещала сохранить дивидендные выплаты.

Компания прогнозирует, что добыча в 2020 году останется примерно на прошлогоднем уровне.

Phillips 66 (SPB: PSX), одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США, объявила о сокращении капзатрат в текущем году на $700 млн - до $3,1 млрд. Она также откажется от buyback.

Котировки акций Chevron в ходе предварительных торгов во вторник растут на 5,6%. Phillips 66 - на 4,9%.