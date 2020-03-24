В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 15 человек, число зараженных достигло 87

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 15 человек, сообщает оперативный штаб.

"В настоящее время в больницы со специальным режимом помещены и находится под наблюдением врачей 76 человек. Состояние шести пациентов оценивается как средней тяжести. Остальные чувствуют себя нормально, их самочувствие стабильное. Проводятся все необходимые мероприятия для лечения пациентов ", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 87.

По данным штаба, случаи заболевания COVID-19 в Азербайджане выявлены как среди лиц, прибывших из-за рубежа, так и внутри страны в результате заражения путем передачи вируса от одного человека другому.

Штаб также отмечает, что на карантине в настоящее время находятся 2126 человек.

Как сообщалось ранее, 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна - умерла.

Б.Рустамбеков