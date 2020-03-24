Предприниматели Азербайджана получат финансовую помощь - Алиев

Азербайджанские предприниматели получат государственную помощь в связи с коронавирусом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться ко всем предпринимателям, чтобы они не сокращали своих сотрудников, так как это противоречит нашей инициативе единства. Естественно, если деятельность предпринимателей ограничена, то они несут потери и государство должно оказать им поддержку. И государство окажет эту поддержку», - заявил Алиев государственному телеканалу АзТв.

Глава государства отметил, что самым уязвивым группам предпринимательства будет оказана финансовая помощь, предоставлены налоговые и другие льготы.

Алиев подчеркнул, что среди предпринимаемых мер основной является устранение проблем занятости. «Поэтому основной целью выделения 1 млрд манатов было оказание поддержки предпринимательству, оказание финансовой помощи предпринимателям пострадавшим в связи с этой ситуацией», - сказал президент.

Глава государства, также подчеркнул, что Азербайджан начал 2020 год с хорошими экономическими показателями.

«Но мы не сможем сейчас расти такими темпами. Поэтому для сохранения экономической стабильности будут использованы эти средства», - сказал Алиев.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта подписал распоряжение о проведении мер по стабилизации экономики и повышения устойчивости к внешним шокам.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, кабинету министров на эти цели из госбюджета на 2020 год будет выделено 1 млрд манатов ($588,2 млн по текущему курсу).

Эти средства будут направлены на финансирование мер по обеспечению макроэкономической стабильности, решения вопросов занятости и минимизации негативного влияния на бизнес в результате коронавируса COVID-19 и последующего за этим резкого удешевления цен на нефть.

Согласно распоряжению, для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана поручено создать рабочую группу во главе с министром экономики.

Рабочей группе поручено в течение 15 дней утвердить критерии определения предпринимателей, пострадавших от коронавируса; подготовить пакет предложений и представить его в кабинет министров по мерам, которые позволят в краткосрочный и среднесрочный период снизить влияние коронавируса на бизнес-среду и обеспечить рост экономики; определить размер возможного ущерба предпринимателям.

Кроме этого, с целью подготовки предложений по господдержке субъектам предпринимательства, пострадавшим от кризиса, создается рабочая группа во главе с министром финансов. Эта рабочая группа в течение 25 дней должна подготовить и представить в кабинет министров предложения по господдержке субъектам бизнеса (по отдельным отраслям).

Для подготовки предложений по решению проблем занятости и социальных вопросов создается рабочая группа во главе с министром труда и социальной защиты населения, которая в течение одного месяца должна подготовить соответствующие предложения.

Для разработки предложений по дополнительным мерам с целью обеспечения макроэкономической стабильности создается рабочая группа во главе с председателем Центрального банка. Эта группа в течение двух месяцев должна оценить возможное негативное влияние пандемии на банковский сектор страны и на макроэкономическую среду, подготовить и представить в кабмин предложения по защите бизнеса; осуществить меры для обеспечения стабильности курса национальной валюты и потребительских цен; принять дополнительные меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране.

Б.Рустамбеков