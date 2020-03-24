Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

23.03   $/bbl WTI 23.36 0.73 Brent 27.03 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.03.2020 17:40

AZAL вернула в Баку из США и Турции 230 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) 24 марта чартерными рейсами из Нью-Йорка (США) и Стамбула (Турция) доставило в Баку 230 граждан Азербайджана, сообщает авиакомпания.

«Все они помещены на карантин», - подчеркивает компания.

⠀Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Трамп затронул с Лавровым тему задержанных граждан США в РФ и РФ - в США Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество Россиян при Трампе стали чаще арестовывать в третьих странах по запросу США - газета Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пять граждан Аргентины - МИД У США и России нет соглашения об экстрадиции преступников, но это не должно мешать России выдать обвиняемых хакеров в США - представитель Минюста США "Интерфаксу"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]