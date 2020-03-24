AZAL вернула в Баку из США и Турции 230 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) 24 марта чартерными рейсами из Нью-Йорка (США) и Стамбула (Турция) доставило в Баку 230 граждан Азербайджана, сообщает авиакомпания.

«Все они помещены на карантин», - подчеркивает компания.

⠀Б.Рустамбеков