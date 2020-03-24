В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано 60 млн манатов

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом к настоящему времени собрано 60 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я рад, что за короткий период в этот Фонд были пожервованы большие средства. Когда был создан Фонд, из резервного фонда президента было выделено 20 млн манатов. Фонд принимает пожертвования уже несколько дней. Согласно данной мне информации, уже вчера в Фонде собрано 60 млн манатов», - заявил Алиев государственному телеканалу АзТв.
Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.
Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.
Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.
Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.
Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.
Кроме того, 21 марта Алиев принял решение направить сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.
Б.Рустамбеков
ВС Азербайджана пресекли провокацию на фронте, убит армянский военнослужащий
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Азербайджано-грузинская госграница из-за коронавируса останется закрытой до 20 апреля – штаб
AZAL вернула в Баку из США и Турции 230 граждан Азербайджана
Предприниматели Азербайджана получат финансовую помощь - Алиев
Российские НК будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть компенсирует правительство РФ межбюджетными расчетами - Румас
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Саудовская Аравия сообщила о первой на своей территории смерти пациента с коронавирусом
Грузинский ТВС банк привлек кредит фонда развития ОПЕК на $50 млн для финансирования торговли
Руководители американских компаний избежали потерь в $1,9 млрд, вовремя продав часть акций
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог