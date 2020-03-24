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Социум 24.03.2020 17:54

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано 60 млн манатов

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом к настоящему времени собрано 60 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я рад, что за короткий период в этот Фонд были пожервованы большие средства. Когда был создан Фонд, из резервного фонда президента было выделено 20 млн манатов. Фонд принимает пожертвования уже несколько дней. Согласно данной мне информации, уже вчера в Фонде собрано 60 млн манатов», - заявил Алиев государственному телеканалу АзТв.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.

Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 21 марта Алиев принял решение направить сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]