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Дальнее зарубежье 25.03.2020 13:15

Из космического центра во Французской Гвиане украдены 40 тыс. защитных масок

Во Французской Гвиане украли 40 тыс. защитных масок для местных медучреждений, они были складированы на территории космического центра "Куру", сообщает в среду французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на гвианский информационный портал Guyaweb.

Факт кражи 40 тыс. масок подтвердили в прокуратуре Кайенны, административного центра Французской Гвианы.

Ранее о краже "большого количества защитных масок" сообщил руководитель Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль.

"Эти маски были выделены Региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования в различных медицинских учреждениях Гвианы по мере необходимости", - сказал он, добавив, что "крайне шокирован поведением похитителей".

Полиция города Куру открыла расследование по делу о краже масок.

По последним данным французских СМИ, число случаев заражения COVID-19 во Французской Гвиане достигло 27.

Всего во Франции по состоянию на среду диагностировано более 22,3 тыс. инфицированных, 1,1 тыс. скончались. Между тем 3 тыс. 281 человек выздоровели.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГВИАНА, МАСКИ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]