Из космического центра во Французской Гвиане украдены 40 тыс. защитных масок

Во Французской Гвиане украли 40 тыс. защитных масок для местных медучреждений, они были складированы на территории космического центра "Куру", сообщает в среду французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на гвианский информационный портал Guyaweb.
Факт кражи 40 тыс. масок подтвердили в прокуратуре Кайенны, административного центра Французской Гвианы.
Ранее о краже "большого количества защитных масок" сообщил руководитель Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль.
"Эти маски были выделены Региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования в различных медицинских учреждениях Гвианы по мере необходимости", - сказал он, добавив, что "крайне шокирован поведением похитителей".
Полиция города Куру открыла расследование по делу о краже масок.
По последним данным французских СМИ, число случаев заражения COVID-19 во Французской Гвиане достигло 27.
Всего во Франции по состоянию на среду диагностировано более 22,3 тыс. инфицированных, 1,1 тыс. скончались. Между тем 3 тыс. 281 человек выздоровели.
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