В США вырос спрос на товары для дистанционной работы и учебы - Best Buy

Спрос на товары для дистанционной работы и учебы, а также на холодильники в США вырос на фоне вспышки COVID-19, отмечает сеть магазинов электроники Best Buy Co.
"Мы наблюдаем скачок спроса на товары, которые необходимы людям для работы и учебы дома, а также на товары для заморозки и хранения продуктов" - заявила глава компании Кори Бэрри, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Американская сеть товаров для офиса Staples Inc. в свою очередь отмечает взлет спроса на санитайзеры и медицинские маски. Компания сообщила, что будет отдавать приоритет продаже этих товаров медицинским учреждениям.
Best Buy временно закрыла все свои традиционные магазины. Клиенты могут сделать заказ онлайн и забрать товар около магазина или заказать доставку на дом. Компания также приостановила предоставление услуги установки техники.
Сотрудники компании с почасовой оплатой в течение двух недель будут получать зарплату исходя из среднего времени работы за последние десять недель.
Тем временем американская Lowe`s Cos., владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, ранее сообщила о сокращении времени работы своих магазинов. В компании отметили, что будут уделять больше времени на дезинфекцию и пополнение запасов товаров первой необходимости.
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