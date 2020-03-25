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Внешняя политика 25.03.2020 13:26

Азербайджан до 20 апреля сохранит запрет на пересечение границы с Ираном

Азербайджан продлил срок закрытия государственной границы с Ираном до 20 апреля 2020 года.

«Для предотвращения распространения коронавируса решение о временном закрытии азербайджано-иранской государственной границы продлено до 20 апреля», - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Режим ограничения на границе с Ираном действует с 29 февраля. При этом, 12 марта власти Азербайджана продлили срок действия режима еще на две недели.

По данным оперативного штаба на 24 марта 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 87. Случаи заболевания COVID-19 в Азербайджане выявлены как среди лиц, прибывших из-за рубежа, так и внутри страны в результате заражения путем передачи вируса от одного человека другому.

Как сообщалось ранее, 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.

Н.Аббасова

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Тэги: ИРАН, ГОСГРАНИЦА, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]