Президент Бразилии призывает не поддаваться панике, связанной с COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару в телеобращении призвал жителей страны не паниковать в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
"Пришел вирус, мы боремся с ним, скоро это пройдет", - сказал он, назвав меры, предпринимаемые для сдерживания распространения инфекции "тактикой выжженной земли".
По его словам, если бы он заразился, то "не почувствовал бы ничего".
"В моем конкретном случае, ввиду моего спортивного прошлого, мне не следует беспокоиться о заражении. В самом ужасном случае это будет похоже на легкий грипп или простуду", - сказал он.
При этом Болсонару назвал происходящее "медийными фантазиями и уловками".
Ранее поступала информация о том, что сам Болсонару мог заразиться коронавирусом, однако позже это не подтвердилось.
Между тем, частичный карантин объявлен в двух крупнейших городах Бразилии - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Согласно данным по состоянию на 25 марта, в Бразилии диагностировали 2247 случаев заражения COVID-19, 46 человек с коронавирусом скончались. При этом только двое заразившихся выздоровели.
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