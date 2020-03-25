Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 31,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 31 тыс. 554 человек, сообщил в среду глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

"В Германии зарегистрировано 31 тыс. 554 человек с вирусом, это рост на 4118 случаев за сутки. Это данные, которые сообщили региональные ведомства по здравоохранению", - сказал Вилер, его пресс-конференция проходит в Берлине без журналистов и транслируется местными новостными каналами.

В Германии по состоянию на полночь среды 25 марта зафиксировано 149 случаев смерти человека с коронавирусом.