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Дальнее зарубежье 25.03.2020 14:00

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 31,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 31 тыс. 554 человек, сообщил в среду глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

"В Германии зарегистрировано 31 тыс. 554 человек с вирусом, это рост на 4118 случаев за сутки. Это данные, которые сообщили региональные ведомства по здравоохранению", - сказал Вилер, его пресс-конференция проходит в Берлине без журналистов и транслируется местными новостными каналами.

В Германии по состоянию на полночь среды 25 марта зафиксировано 149 случаев смерти человека с коронавирусом.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]