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В Париже на треть улучшилось качество воздуха из-за ведения мер по борьбе с коронавирусом

Меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 привели к значительному улучшению качества воздуха в Париже, сообщила в среду газета "Паризьен" со ссылкой на данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif.

По данным Airparif, c 16 марта "в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%".

Как отмечает организация, сокращение выбросов оксида азота "связано с резким сокращением движения наземного и воздушного транспорта" после введения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Кроме того, наблюдается сокращение выбросов углекислого газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 марта в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер.

По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ВОЗДУХ, КАЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]