В Париже на треть улучшилось качество воздуха из-за ведения мер по борьбе с коронавирусом

Меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 привели к значительному улучшению качества воздуха в Париже, сообщила в среду газета "Паризьен" со ссылкой на данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif.

По данным Airparif, c 16 марта "в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%".

Как отмечает организация, сокращение выбросов оксида азота "связано с резким сокращением движения наземного и воздушного транспорта" после введения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Кроме того, наблюдается сокращение выбросов углекислого газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 марта в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер.

По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.