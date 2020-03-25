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СНГ 25.03.2020 13:40

В Белоруссии пока не видят необходимости вводить карантин в школах и университетах

Минобразования Белоруссии не видит необходимости вводить карантин в школах и университетах, заявил начальник главного управления высшего образования министерства Сергей Касперович в среду.

"На сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования, с учетом той информации, которую мы имеем от министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным", - сказал Касперович.

По его утверждению, "весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования, проведен". "Начиная от отмены и перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, корректировки графиков учебных занятий в течение дня и учебной недели", - заметил Касперович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ОБРАЗОВАНИЕ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]