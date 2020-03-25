В Белоруссии пока не видят необходимости вводить карантин в школах и университетах

Минобразования Белоруссии не видит необходимости вводить карантин в школах и университетах, заявил начальник главного управления высшего образования министерства Сергей Касперович в среду.

"На сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования, с учетом той информации, которую мы имеем от министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным", - сказал Касперович.

По его утверждению, "весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования, проведен". "Начиная от отмены и перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, корректировки графиков учебных занятий в течение дня и учебной недели", - заметил Касперович.