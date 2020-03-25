Афганский спецназ ликвидировал боевиков, напавших на храм сикхов в Кабуле

Спецназ в ходе шестичасовой операции уничтожил всех четырех боевиков, в среду утром совершивших нападение на храм сикхов в Кабуле, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Группа вооруженных террористов ворвалась в Дхарамшалу, сикхский храм в квартале Шорбазар в первом районе Кабула в 7:45 (6:15 мск), когда там шла служба.

По данным представителей сикхской общины, в храме на тот момент присутствовало от 150 до 200 прихожан.

В результате нападения погибли 11 человек и еще 11 получили ранения.