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Дальнее зарубежье 25.03.2020 14:20

Афганский спецназ ликвидировал боевиков, напавших на храм сикхов в Кабуле

Спецназ в ходе шестичасовой операции уничтожил всех четырех боевиков, в среду утром совершивших нападение на храм сикхов в Кабуле, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Группа вооруженных террористов ворвалась в Дхарамшалу, сикхский храм в квартале Шорбазар в первом районе Кабула в 7:45 (6:15 мск), когда там шла служба.

По данным представителей сикхской общины, в храме на тот момент присутствовало от 150 до 200 прихожан.

В результате нападения погибли 11 человек и еще 11 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]