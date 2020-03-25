За сутки в Иране скончались 143 человека с коронавирусом, выявлено более 2,2 тыс. новых случаев заражения

В Иране за сутки зарегистрировано 143 летальных исхода от осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID - 19, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, выявлено 2206 новых случаев заражения, что является рекордным суточным показателем.

Таким образом, всего на данный момент в стране диагностировали 27017 случаев заражения, 2077 человек с коронавирусом скончались.

В то же время, как сообщают СМИ, количество излечившихся от коронавируса достигло 9625.