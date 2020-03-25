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Регион 25.03.2020 14:19

За сутки в Иране скончались 143 человека с коронавирусом, выявлено более 2,2 тыс. новых случаев заражения

В Иране за сутки зарегистрировано 143 летальных исхода от осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID - 19, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, выявлено 2206 новых случаев заражения, что является рекордным суточным показателем.

Таким образом, всего на данный момент в стране диагностировали 27017 случаев заражения, 2077 человек с коронавирусом скончались.

В то же время, как сообщают СМИ, количество излечившихся от коронавируса достигло 9625.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]