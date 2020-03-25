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Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

У 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19, сообщил в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление канцелярии британского королевского дворца.

"У принца Уэльского положительный результат на коронавирус", - говорится в заявлении Кларенс-хаус, опубликованном в среду.

"У него проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней", - отмечает Кларенс-хаус.

Королевская семья сообщает, что супруга принца герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

На данный момент принц Чарльз с супругой находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии, следуя медицинским рекомендациям.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]