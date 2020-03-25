Меркель ведет международные переговоры из дома

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая прошла тест на коронавирус COVID-2019, ведет международные переговоры из дома и чувствует себя хорошо, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер чувствует себя хорошо, она все делает из дома и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками", - сказал Зайберт в среду журналистам в Берлине.

По его словам, Меркель ведет из дома международные переговоры.

После того, как тест на COVID-2019 у Меркель показал отрицательный результат, журналистам сообщили, что политику будет проведен еще ряд тестов. "Будет целый ряд тестов, если будут новости - мы вас проинформируем", - сказал Зайберт.