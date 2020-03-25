Меркель ведет международные переговоры из дома

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая прошла тест на коронавирус COVID-2019, ведет международные переговоры из дома и чувствует себя хорошо, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер чувствует себя хорошо, она все делает из дома и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками", - сказал Зайберт в среду журналистам в Берлине.
По его словам, Меркель ведет из дома международные переговоры.
После того, как тест на COVID-2019 у Меркель показал отрицательный результат, журналистам сообщили, что политику будет проведен еще ряд тестов. "Будет целый ряд тестов, если будут новости - мы вас проинформируем", - сказал Зайберт.
Азербайджан до 20 апреля сохранит запрет на пересечение границы с Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Азербайджана пресекли провокацию на фронте, убит армянский военнослужащий
Brent перешла к падению на 4,5%, торгуется ниже $26 за баррель
В Баку из Лондона и Москвы двумя чартерами вернулись более 150 граждан Азербайджана
Азербайджан в январе сократил экспорт сжиженного газа на 64,4%
Узбекистан разработал свою тест-систему для выявления COVID-19
В США на фоне ситуации с коронавирусом стали продавать намного больше огнестрельного оружия
Число жертв коронавируса в мире превысило 18 тыс. человек, число инфицированных приближается к 400 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог