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Дальнее зарубежье 25.03.2020 15:14

Меркель ведет международные переговоры из дома

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая прошла тест на коронавирус COVID-2019, ведет международные переговоры из дома и чувствует себя хорошо, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер чувствует себя хорошо, она все делает из дома и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками", - сказал Зайберт в среду журналистам в Берлине.

По его словам, Меркель ведет из дома международные переговоры.

После того, как тест на COVID-2019 у Меркель показал отрицательный результат, журналистам сообщили, что политику будет проведен еще ряд тестов. "Будет целый ряд тестов, если будут новости - мы вас проинформируем", - сказал Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]