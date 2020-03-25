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Регион 25.03.2020 15:10

Путин чувствует себя хорошо после посещения карантинного центра в Коммунарке - Песков

Президент РФ Владимир Путин, посетивший во вторник больницу в Коммунарке (новая Москва), где находится карантинный центр по коронавирусу, чувствует себя нормально.

"Тфу-тфу-тфу, хорошо", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Журналисты обратили внимание на то, что во время посещения больницы Путин поздоровался с ее главврачом за руку, и поинтересовались, почему президент так поступил вопреки рекомендациям специалистов.

"Я не знаю. Не могу вам объяснить. Президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности и дезинфекции", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что что Путин в последнее время не бывает в общественных местах. "А с главврачом главной больницы по коронавирусу можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно", - заключил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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