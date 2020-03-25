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ТЭК 25.03.2020 15:15

Brent перешла к падению на 4,5%, торгуется ниже $26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $25,92 за баррель, что на $1,21 (4,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,62 (2,58%) - до $23,39 за баррель.

Нефтяные цены росли ранее в ходе торгов на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Тем временем на физическом рынке нефть торгуется со значительной скидкой к котировкам Brent и WTI, что свидетельствует об избытке предложения, пишет Bloomberg.

"Физический рынок страдает, и ситуация будет ухудшаться, - отмечает один из основателей сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Мы увидим весь масштаб избытка предложения в ближайшие недели".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]