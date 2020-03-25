Brent перешла к падению на 4,5%, торгуется ниже $26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $25,92 за баррель, что на $1,21 (4,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,62 (2,58%) - до $23,39 за баррель.
Нефтяные цены росли ранее в ходе торгов на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.
Тем временем на физическом рынке нефть торгуется со значительной скидкой к котировкам Brent и WTI, что свидетельствует об избытке предложения, пишет Bloomberg.
"Физический рынок страдает, и ситуация будет ухудшаться, - отмечает один из основателей сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Мы увидим весь масштаб избытка предложения в ближайшие недели".
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