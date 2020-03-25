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Регион 25.03.2020 15:34

Часть активов Ирана может быть скоро разморожена

Часть замороженных за рубежом иранских активов, как ожидается, будет в скором времени разморожена, средства пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщил глава Центробанка Исламской республики Абдольнасер Хеммати в среду.

Он отметил, что активы, которые могут быть разблокированы, были заморожены в ряде стран под давлением США.

Эти средства пойдут на закупку медикаментов, медицинского оборудования в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, а также товаров первой необходимости, сказал журналистам после заседания кабинета министров Хеммати, слова которого приводят иранские СМИ.

По данным иранских властей, объем замороженных в иностранных банках иранских активов составлял от $100 млрд до $130 млрд. Основная часть средств находятся в банках Китая, Японии, Южной Кореи, Турции и небольшая часть на Тайване. После принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы санкции были приостановлены, и Тегеран получил доступ к части активов. Однако с выходом США из ядерной сделки ситуация с возвращением активов осложнилась.

Иран входит в число стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. По последним данным, в Иране 28 811 человек инфицированы коронавирусом, 1 943 человека скончались.

Тегеран развернул кампанию с целью добиться отмены односторонних санкций США, заявляя, что они служат основным препятствием в борьбе с распространением коронавируса в стране.

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Тэги: ИРАН, АКТИВЫ, РАЗМОРОЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]