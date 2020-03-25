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СНГ 25.03.2020 15:45

По всей Украине введен режим ЧС до 24 апреля - премьер

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинных мер продлено с 3 до 24 апреля текущего года.

Представляя проект решения, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что проект был разработан МВД, в том числе для назначения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, а также для переведения единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

Согласно принятому решению, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач назначен руководителем по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Дополнительных материальных затрат принятие этого решение не требует. "В первую очередь это требует принятия от нас стабилизационного фонда", - сказал глава МВД.

Как сообщалось, 23 марта кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Ранее режим ЧС был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ЧС, ВВЕДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]