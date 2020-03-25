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Регион 25.03.2020 20:00

В Иране будет введён запрет на перемещения между городами

Иранские власти готовы ввести запрет на перемещение населения между городами с четверга или пятницы с целю борьбы с коронавирусом, сообщает арабская служба телеканала Sky News.

Ранее об усилении мер по предотвращению распространения COVID-19 предупреждал население президент Ирана Хасан Рухани.

В среду министр внутренних дел страны Абдул-Реза Рахмани Фазли подтвердил, что запрет на перемещение между населенными пунктами страны может быть введён в ближайшие четверг или пятницу, чтобы дождаться возвращения населения в места проживания.

Иранские власти находятся в щекотливом положении, поскольку в стране, несмотря на пандемию, с 20 марта продолжается празднование Навруза - нового года по иранскому солнечному календарю. Согласно традициям иранских и тюркских народов, в эти праздничные дни, которые продолжаются как правило неделю, принято встречаться с родственниками и обмениваться с ними подарками

Sky News сообщает, что число умерших от COVID-19 в Иране составляет 2077 человек.

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Тэги: ИРАН, ВИРУС, ЗАПРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]