В Иране будет введён запрет на перемещения между городами

Иранские власти готовы ввести запрет на перемещение населения между городами с четверга или пятницы с целю борьбы с коронавирусом, сообщает арабская служба телеканала Sky News.
Ранее об усилении мер по предотвращению распространения COVID-19 предупреждал население президент Ирана Хасан Рухани.
В среду министр внутренних дел страны Абдул-Реза Рахмани Фазли подтвердил, что запрет на перемещение между населенными пунктами страны может быть введён в ближайшие четверг или пятницу, чтобы дождаться возвращения населения в места проживания.
Иранские власти находятся в щекотливом положении, поскольку в стране, несмотря на пандемию, с 20 марта продолжается празднование Навруза - нового года по иранскому солнечному календарю. Согласно традициям иранских и тюркских народов, в эти праздничные дни, которые продолжаются как правило неделю, принято встречаться с родственниками и обмениваться с ними подарками
Sky News сообщает, что число умерших от COVID-19 в Иране составляет 2077 человек.
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