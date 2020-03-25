В ЕС подготовлен новый план защиты прав человека и демократии в мире на 2020-2024 годы

Европейская комиссия (ЕК) и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель представили в среду совместный документ о приоритетах и план действий ЕС в области защиты прав человека и демократии на период 2020-2024 гг.
"Кризисные ситуации, как та, которую мы переживаем сегодня при пандемии коронавируса, являют собой особые вызовы в том, что касается обеспечения эффективной защиты прав человека, и подвергают испытанию функционирование наших демократий", - заявил глава дипломатии ЕС.
"Европа должна воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить свои ценности и свои интересы. Мы должны обладать мужеством и устремленностью, чтобы вместе принять возникший вызов. Сегодня мы предлагаем амбициозный план защиты прав человека и демократии повсюду в мире с использованием всех наших ресурсов наиболее быстрым и эффективным способом", - добавил Боррель.
Глава европейской дипломатии и Еврокомиссия выдвинули совместное предложение Совету ЕС, чтобы он принимал решения по новому плану действий квалифицированным большинством, а не единогласно, учитывая "стратегическое значение этого плана". Предложение направлено на ускорение процедуры принятия решений в сфере прав человека и демократии.
Как объясняют в Брюсселе, геополитическое развитие, переход к цифровой эре, деградация окружающей среды и климатические изменения, "влекут за собой серьезные проблемы, но также предоставляют возможности для содействия позитивным переменам в направлении более демократических и инклюзивных обществ".
"Сегодняшнее предложение определяет меры, которые должны принять ЕС и его государства-члены для учета новых реальностей и согласованных действий при уважении основополагающих ценностей ЕС", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в среду.
На основе итогов выполнения предыдущих планов новый план определяет приоритеты и главные направления действий на предстоящие пять лет и обеспечивает ЕС более значительную роль в поддержке и защите прав человека и демократии при осуществлении всей его внешней политики, отмечается в сообщении ЕК.
План действий, предложенный Еврокомиссией и Боррелем, предусматривает работу в области защиты человеческой личности; строительства устойчивых, инклюзивных и демократических обществ; развития мировой системы защиты прав и демократии; использования возможностей, предлагаемых новыми технологиями, и достижения результатов за счет сотрудничества.
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