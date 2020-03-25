Туризм в Германии парализован из-за коронавируса

Немецкий туризм оказался парализован из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" глава профильного Немецкого союза туризма (Deutsche Tourismusverband) Норберт Кунц.

"Сейчас собираться более двух человек в Германии запрещено. Правительство призвало граждан избегать лишних социальных контактов и путешествий, федеральные земли запретили турпоездки. Таким образом, туризм в Германии полностью прекратил функционирование", - сообщил Кунц в среду.

По его словам, в настоящее время туристическая отрасль Германии переживает один из крупнейших кризисов за всю историю.

"Сейчас нужно волноваться о том, чтобы отрасль пережила кризис, чтобы фирмы выжили, чтобы люди сохранили работу и чтобы после этого у нас была работающая туристическая инфраструктура", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас страдают все сферы отрасли - гостиничный бизнес, транспорт, гастрономия, затронуты сферы экскурсий и парков развлечений.

Германия резко ограничила общественную жизнь в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Согласно предписанию, должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.