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Туризм 25.03.2020 23:10

В Египте начали санобработку пирамид Гизы из-за коронавируса

Санитарные службы в среду приступили к дезинфекции комплекса пирамид в Гизе в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса, сообщают арабские СМИ.

Сотрудники служб обработали деревянные дорожки, ведущие к пирамидам, а также кассы и туристический центр на входе в комплекс. Ожидается, что сами пирамиды будут обработаны позже особым деликатным образом группой специалистов.

Все работы, связанные с санитарной обработкой пирамид, проводятся под руководством министерства по делам древностей Египта.

Комплекс пирамид в Гизе ранее был закрыт для посетителей, наряду с другими египетскими музеями и археологическими памятниками искусства из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Египте выявлено около 440 случаев заболевания коронавирусом, 21 человек скончался.

В комплекс пирамид в Гизе входит пирамида Хеопса, которая считается единственным оставшимся сооружением из семи чудес света древнего мира. Эти пирамиды являются одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПИРАМИДЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]