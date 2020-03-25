Медработники в Азербайджане, участвующие в мероприятиях по борьбе с COVİD-19, в течение 3 месяцев будут получать надбавки к зарплате

Медработники, участвующие в мероприятиях по борьбе с COVİD-19 в Азербайджане, получат с 1 марта по 1 июня 2020 года надбавки к зарплате.

Кабинет министров постановлением от 25 марта утвердил размеры данных надбавок.

Согласно постановлению, лица, привлеченные к медицинским профилактическим мероприятиям, будут получать надбавку, эквивалентную 3-хкратному размеру их ежемесячной зарплаты.

Для работников скорой помощи, а также лиц, занимающихся лабораторным анализом биологических материалов, надбавка будет эквивалентна 4-хкратному размеру их ежемесячной зарплаты.

Медицинские работники, оказывающие услуги стационарным пациентам, будут получать надбавку эквивалентную 5-тикратному размеру их ежемесячной зарплаты.

Как сообщалось ранее, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 93 человека. При этом в настоящее время в больницах специального режима находится 81 больной коронавирусом. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, пятерых – средней тяжести. Состояние остальных больных оценивается как стабильное. Еще 10 человек, зараженных COVID-19, после прохождения лечения были выписаны из больниц, двое инфицированных скончались.



Н.Аббасова