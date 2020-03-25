Грузия приняла план развития энергосистемы до 2030г объемом 700 млн евро

Минэкономразвития Грузии утвердило план развития энергосистемы страны на период 2020-2030 годов.

Согласно этому плану, опубликованному в среду на сайте "Законодательного вестника" Грузии, в течение десяти лет мощности сети линий электропередачи (ЛЭП) предусматривается увеличить в 2,3 раза, до 9,74 МВт. При этом в 2020-2030 годах почти вдвое, с 3,3 МВт до 6,535 МВт планируется увеличить мощности гидроэлектростанций, а теплоэлектростанций - на 52,8%, до 1,245 МВт. С нынешних 21 МВт до 1,33 МВт предусматривается повысить мощности ветряных электростанций, а также планируется построить солнечные электростанции общей мощностью 520 МВт. В прежнем режиме продолжат работать ГТЭС мощностью 110 МВт.

Для интеграции этих мощностей в электросистему страны предусматривается проложить новые высоковольтные линии электропередач 500/400/330/220/110 кВ общей длиной 1,6 тыс. км, а установленную мощность подстанций увеличить на 5 ГВт.

План предстоящих работ расписан на три периода: краткосрочный (2020-2022 годы), среднесрочный (2023-2024 годы) и долгосрочный (2025-2030 годы). "Инвестиционная стоимость работ оценивается в пределах 700 млн евро", - говорится в документе.

Наиболее приоритетными проектами в десятилетнем плане названы строительство ЛЭП 500 кВ "Джвари-Цхалтубо-Ахалцихе" в направлении Турции и "Ксани-Степанцминда-Моздок" - для усиления работы в параллельном режиме электросистем Грузии и России и повышения надежности электросистемы страны, а также увеличения ее транзитного потенциала.

С вводом в эксплуатацию этих ЛЭП возможности межсистемных связей Грузии с Турцией вырастут до 1,4 тыс. МВт, с Россией - до 1,6 тыс. МВт, с Арменией - до 700 МВт. С энергосистемой Азербайджана уже есть возможность обмена электроэнергией в объеме 700-1000 МВт.

Баланс электроэнергии Грузии в 2020 году предусматривает увеличение объема ее производства на 11,2% по сравнению с балансом 2019 года, до 13 млрд 317,9 млн кВт.ч. Экспорт электроэнергии в текущем году планируется в объеме 577,8 млн кВт.ч (в 2,4 раза больше), импорт - 1,25 млрд кВт.ч (на 26,2% меньше).

В 2019 году производство электроэнергии в Грузии составило 11,86 млрд кВт.ч, что на 2,3% меньше по сравнению с показателем 2018 года. В прошлом году импорт электроэнергии вырос на 7,8%, до 1 млрд 626,5 млн кВт.ч, экспорт - снизился в 2,4 раза, до 243,4 млн кВт.ч.