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Спорт 25.03.2020 20:20

Отменена эстафета олимпийского огня ОИ-2020 в Токио - МОК

Международный олимпийский комитет и Оргкомитет "Токио 2020" приняли решение отменить эстафету олимпийского огня Игр 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба МОК.

"Оргкомитет решил отложить Эстафету Олимпийского огня Токио-2020, которая должна начаться 26 марта. Организационный комитет объявит новые даты Эстафеты Олимпийского огня после того, как будет установлено новое расписание Игр", - говорится в сообщении.

В минувший вторник Международные олимпийский и паралимпийский комитеты приняли решение перенести летнюю Олимпиаду 2020 на 2021 год.



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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИЗМ, ОГОНЬ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]