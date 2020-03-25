Отменена эстафета олимпийского огня ОИ-2020 в Токио - МОК

Международный олимпийский комитет и Оргкомитет "Токио 2020" приняли решение отменить эстафету олимпийского огня Игр 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба МОК.

"Оргкомитет решил отложить Эстафету Олимпийского огня Токио-2020, которая должна начаться 26 марта. Организационный комитет объявит новые даты Эстафеты Олимпийского огня после того, как будет установлено новое расписание Игр", - говорится в сообщении.

В минувший вторник Международные олимпийский и паралимпийский комитеты приняли решение перенести летнюю Олимпиаду 2020 на 2021 год.





