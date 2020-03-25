Помпео заявил, что Китай распространяет дезинформацию по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что в ходе министерской телеконференции G7 в среду поднималась тема дезинформации по теме коронавируса, распространяемой, по его словам, Пекином.
"Каждая из стран, которые присутствовали на этой встрече сегодняшним утром, прекрасно осознает кампанию по дезинформации, в которую вовлечена компартия Китая, пытаясь отвлечь внимание от того, что действительно происходит", - заявил он.
Госсекретарь США заявил, что "многие высокопоставленные лица в коммунистической партии Китая" говорили о том, что это якобы США "привезли это (вирус - ИФ) в Китай".
"Это бред сумасшедшего", - сказал Помпео, комментируя подобные предположения.
Тем не менее, сказал он, "сейчас не время обвинять друг друга в распространении вируса, а время решать эту глобальную проблему". По его словам, США готовы работать над борьбой с пандемией коронавируса со всеми странами, включая Китай.
"Мы отчаянно хотим работать с каждой страной мира, это мировая пандемия. Это то, над чем Соединенные Штаты хотят работать со всеми странами, включая Китай, чтобы понять, как спасти многих людей и восстановить наши экономики...", - сказал Помпео.
Он добавил, что США готовы помогать своим партнерам по G7 в борьбе с вирусом.
Азербайджан до 20 апреля сохранит запрет на пересечение границы с Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Азербайджана пресекли провокацию на фронте, убит армянский военнослужащий
Грузия приняла план развития энергосистемы до 2030г объемом 700 млн евро
Азиатские авиакомпании из-за COVID-19 остановили эксплуатацию более 1 тыс. самолетов
Occidental Petroleum снижает зарплаты обычным сотрудникам и топ-менеджерам для сокращения расходов
В Египте начали санобработку пирамид Гизы из-за коронавируса
В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом
В Италии за сутки умерли более 680 пациентов с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог