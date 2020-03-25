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Дальнее зарубежье 25.03.2020 20:33

Помпео заявил, что Китай распространяет дезинформацию по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что в ходе министерской телеконференции G7 в среду поднималась тема дезинформации по теме коронавируса, распространяемой, по его словам, Пекином.

"Каждая из стран, которые присутствовали на этой встрече сегодняшним утром, прекрасно осознает кампанию по дезинформации, в которую вовлечена компартия Китая, пытаясь отвлечь внимание от того, что действительно происходит", - заявил он.

Госсекретарь США заявил, что "многие высокопоставленные лица в коммунистической партии Китая" говорили о том, что это якобы США "привезли это (вирус - ИФ) в Китай".

"Это бред сумасшедшего", - сказал Помпео, комментируя подобные предположения.

Тем не менее, сказал он, "сейчас не время обвинять друг друга в распространении вируса, а время решать эту глобальную проблему". По его словам, США готовы работать над борьбой с пандемией коронавируса со всеми странами, включая Китай.

"Мы отчаянно хотим работать с каждой страной мира, это мировая пандемия. Это то, над чем Соединенные Штаты хотят работать со всеми странами, включая Китай, чтобы понять, как спасти многих людей и восстановить наши экономики...", - сказал Помпео.

Он добавил, что США готовы помогать своим партнерам по G7 в борьбе с вирусом.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПАНДЕМИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]