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Спорт 25.03.2020 20:42

В Баку объяснили, почему они решили перенести гран-при Формулы-1

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в интервью Racer рассказал о том, почему перенесен Гран-при Азербайджана.

«На примере организаторов Австралии мы поняли, в насколько сложную ситуацию они попали. Ни один промоутер Гран-при не хотел бы в ней оказаться – мне действительно жаль Эндрю Уэстакотта (промоутер Гран-при Австралии – ИФ) и его команду. То, что им пришлось пережить – это ужасно. Отмена Гран-при в последний момент – это катастрофа для промоутера», - сказал Рагимов.

По его словам, проведение этапа требует серьезных усилий. «Очевидно, что в ситуации, когда многие гонки отложены, австралийский прецедент не облегчает ситуацию, но делает вашу позицию более логичной, когда вы пытаетесь её объяснить оппонентам. Мы приняли решение до начала работ на трассе. Это был один из ключевых ориентиров. Мы хотели быть уверены, что не понесем ненужных расходов. Было бы полной катастрофой, если бы пришлось потратить все деньги на строительство трассы, а потом мы бы не смогли провести гонку», - отметил он.

Рагимов добавил, что для организаторов Гран-при Азербайджана крайний срок начала строительства трассы был в середине марта. « Мы отложили его на неделю, чтобы принять решение о проведении гонки, и в последний день его приняли – когда уже нужно было строить», - добавил он.

Гран-при Азербайджана должен был состояться 5-7 июня, но перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Н.Аббасова

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Тэги: ФОРМУЛА, ЭТАП, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]