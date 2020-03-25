Меркель сдала второй тест на COVID-19, результат снова отрицательный

Канцлер ФРГ Ангела Меркель повторно сдала анализы на коронавирус COVID-19, второй тест, как и первый, показал отрицательный результат, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Второй тест тоже дал отрицательный результат", - сказал Зайберт, его цитирует телеканал N-tv.

Ранее Зайберт сообщил, что Меркель работает из дома, поскольку приняла решение самоизолироваться: у врача, который делал ей прививку, обнаружили коронавирус. По словам представителя правительства, канцлер, параллельно проводит международные переговоры из дома, ее поездки и командировки отменены.