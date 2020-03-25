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Меркель сдала второй тест на COVID-19, результат снова отрицательный

Канцлер ФРГ Ангела Меркель повторно сдала анализы на коронавирус COVID-19, второй тест, как и первый, показал отрицательный результат, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Второй тест тоже дал отрицательный результат", - сказал Зайберт, его цитирует телеканал N-tv.

Ранее Зайберт сообщил, что Меркель работает из дома, поскольку приняла решение самоизолироваться: у врача, который делал ей прививку, обнаружили коронавирус. По словам представителя правительства, канцлер, параллельно проводит международные переговоры из дома, ее поездки и командировки отменены.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]