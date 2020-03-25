Помпео разочарован итогами поездки в Афганистан

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что расстроен тем, что в ходе поездки в Афганистан не удалось увидеть желания со стороны афганского руководства решить кризис.

"Это вызвало разочарование", - сказал Помпео на пресс-конференции, комментируя свой недавний визит.

"Нам нужно, чтобы весь политическое руководство Афганистан объединило усилия, президент Гани, Абдулла Абдулла и всех тех, кто разделяет интерес в продвижении Афганистана к миру и примирению", - добавил госсекретарь США.

По его словам, все стороны должны понимать, что пришло время для политического процесса. Он призвал их выполнять обязательства, взятые ими в рамках совместной декларации.

"И мы будем продолжать стараться убедить все стороны, в том числе "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), что пришло время для мира в Афганистане", - указал Помпео.

Между тем, госсекретарь США верит в то, что удастся "собрать все стороны за одним столом переговоров".

23 марта госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Кабул с необъявленным визитом. Он провел переговоры с президентом страны Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, который не признал Гани победителем недавних президентских выборов. Он также встречался с афганскими высокопоставленными лицами отдельно.

Об этом визите СМИ сообщали, что, по-видимому, задача Помпео заключалась в спасении мирного договора, который США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) заключили в конце февраля, и выполнение которого с тех пор столкнулось с целым рядом трудностей.

Подписанное 29 февраля между США и талибами мирное соглашение предусматривает, что американские военные полностью уйдут из Афганистана в течение 14 месяцев, а в течение 135 дней их численность будет сокращена с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек.

Также соглашение предусматривало, что правительство Афганистана перед началом межафганских мирных переговоров должно было до 10 марта освободить 5 тыс. заключенных боевиков из тюрем. В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил. Однако президент Афганистана подписал о поэтапном освобождении 1,45 тыс талибов с условием, что они письменно поклянутся больше не возвращаться на поле боя. Талибы заявили, что эти условия противоречат их соглашению с США.

Кроме этого, из-за внутриполитического кризиса в Афганистане Кабулу не удалось до сих пор сформировать единую делегацию на межафганские переговоры.

Абдулла не признал победителем президентских выборов Ашрафа Гани и 9 марта провел альтернативную церемонию своей инаугурации в качестве главы государства. В тот же день Гани был приведен к присяге в качестве нового президента страны.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля подвела окончательные итоги президентских выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовали 39,52% избирателей.

Вместе с тем команда Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения.