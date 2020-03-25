Азербайджан освободил импорт сырья для производства медицинских масок от уплаты таможенных пошлин - штаб

Азербайджан в ближайшее время закупит 1,5 млн медицинских масок из-за рубежа, но ведет подготовку к организации местного производства этой продукции, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.
«Возникший в стране дефицит спирта и медицинских масок связан с нехваткой этой продукции в мире, так и с ростом за короткий период соответствующего внутреннего спроса. В настоящее время ежедневно по всей стране распределяется и продается 150-200 тыс. медицинских масок. 24 марта в Азербайджан было импортировано 500 тыс. масок, ожидается поступление еще 1,5 млн масок», -говорится в сообщении.
По данным штаба, если предыдущие годы в Азербайджане ежемесячно продавалось 500-600 тыс. масок, то в настоящее же время этот объем реализуется за три дня. В 2018-2019гг ежегодно в Азербайджане продавалось 5-6 млн масок, за последние же три месяца было реализовано 3,5 млн масок.
«Для эффективного использования запасов медицинских масок эта продукция, в первую очередь, направляется врачам и пациентам, сотрудникам полиции, погранслужбы и таможни, а затем аптеки на продажу. Тем не менее, правительство ведет работу по созданию привлекательных условий для налаживания местного производства масок. Сегодняшним распоряжением кабмина, сырье, используемое для производства масок, освобождается от уплаты таможенных пошлин», - говорится в сообщении штаба.
Кроме того, по информации штаба, правительство планирует в ближайшее время решить вопрос с обеспечением внутреннего спроса на спирт.
«В стране нет никаких проблем с запасами спирта. Ведутся работы по выводу в продажу спирта в небольших упаковках. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни и в розничную продажу поступит достаточное количество спирта местного производства», -говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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