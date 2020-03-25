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Дальнее зарубежье 25.03.2020 22:00

Совет ЕС открыл дорогу к началу переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в союз

Совет Европейского союза принял в среду решения, позволяющие начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Решения по каждой из этих стран приняты с формулировкой: "в свете прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, установленных Советом (ЕС) единогласно в июне 2018 года".

На сайте Совета ЕС опубликованы принятые по письменной процедуре выводы (постановление) "относительно политики расширения ЕС и процесса стабилизации и ассоциации ЕС - Западные Балканы - Албания и Республика Северная Македония", а также два соответствующих сопроводительных заявления. Отдельное заявление сделала Еврокомиссия.

Первые межправительственные конференции с каждой из двух стран, открывающие процессы переговоров с ними, должны быть созваны "как можно скорее после принятия Советом (ЕС) рамок для переговоров", сообщается в постановлении.

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Тэги: ЕС-АЛБАНИЯ, СЕВМАКЕДОНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]