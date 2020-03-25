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Здравоохранение 25.03.2020 22:34

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире скончались 20 499 заразившихся им человек, сообщает в среду университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

Больше всего умерших в Италии - 6 820 человек. Второе место по количеству смертей занимает Испания, там умерли 3 434 человека. В китайской провинции Хубэй, откуда распространилась инфекция, зарегистрировано 3 163 смертей.

Всего в мире коронавирус выявили у 451 355 человек. Больше всего в Китае, где инфекцию нашли у 81 661 человека. В Италии зарегистрировано 74 386 случаев, в США - 60 115 случаев.

Вылечились от коронавируса, согласно подсчетам сотрудников американского университета, 112 982 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СМЕРТЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]