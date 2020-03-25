В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире скончались 20 499 заразившихся им человек, сообщает в среду университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

Больше всего умерших в Италии - 6 820 человек. Второе место по количеству смертей занимает Испания, там умерли 3 434 человека. В китайской провинции Хубэй, откуда распространилась инфекция, зарегистрировано 3 163 смертей.

Всего в мире коронавирус выявили у 451 355 человек. Больше всего в Китае, где инфекцию нашли у 81 661 человека. В Италии зарегистрировано 74 386 случаев, в США - 60 115 случаев.

Вылечились от коронавируса, согласно подсчетам сотрудников американского университета, 112 982 человека.