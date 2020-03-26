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Туризм 26.03.2020 00:47

Центробанк Египта выделил $3,2 млрд туркомпаниям на реновацию отелей и автобусов

Центробанк Египта выделил $3,2 млрд туркомпаниям на реновацию отелей и автобусов в ситуации кризиса из-за коронавируса, он также поддержит турбизнес кредитами на льготных условиях, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

"ЦБ Египта выделил $3,2 млрд под 8% туркомпаниям на реновацию отелей и туристических автобусов. Турбизнес также получит кредиты со сроком погашения два года и беспроцентным периодом на полгода. Они пойдут на выплату зарплаты сотрудникам и поддержание технического состояния инфраструктуры", - пишет издание.

Как отмечается, таким образом правительство Египта пытается поддержать наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса сектора экономики.

"Эти инициативы принесут пользу гостиницам, туроператорам и турагентам, перевозчикам, ресторанам и всем остальным, кто занят в индустрии туризма", - сообщает газета.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Египте ранее приняли решение прекратить международное авиасообщение до середины апреля. В стране зарегистрировано 442 случая коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]