Центробанк Египта выделил $3,2 млрд туркомпаниям на реновацию отелей и автобусов в ситуации кризиса из-за коронавируса, он также поддержит турбизнес кредитами на льготных условиях, сообщает газета Asharq Al-Awsat.
"ЦБ Египта выделил $3,2 млрд под 8% туркомпаниям на реновацию отелей и туристических автобусов. Турбизнес также получит кредиты со сроком погашения два года и беспроцентным периодом на полгода. Они пойдут на выплату зарплаты сотрудникам и поддержание технического состояния инфраструктуры", - пишет издание.
Как отмечается, таким образом правительство Египта пытается поддержать наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса сектора экономики.
"Эти инициативы принесут пользу гостиницам, туроператорам и турагентам, перевозчикам, ресторанам и всем остальным, кто занят в индустрии туризма", - сообщает газета.
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Египте ранее приняли решение прекратить международное авиасообщение до середины апреля. В стране зарегистрировано 442 случая коронавируса.
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