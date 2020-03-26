Власти Азербайджана и России временно закрыли пункт пропуска на границе из-за коронавируса

Власти Азербайджана и России решили временно закрыть пункт пропуска через границу "Тагиркент-Казмаляр" (Дагестан) - "Ханоба" (Азербайджан) между двумя странами из-за коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Дагестане.
"С 20:00 25 марта 2020 года временно приостановлен пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в пункте пропуска Ханоба (АР) - Тагиркент-Казмаляр (РФ)", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос об ограничении пропуска граждан с 10:00 по 16:00, следующих в пешем порядке и на легковых транспортных средствах через государственную границу в пункте пропуска "Самур" (АР) - "Яраг-Казмаляр" (РФ).
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