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Внешняя политика 26.03.2020 03:28

Власти Азербайджана и России временно закрыли пункт пропуска на границе из-за коронавируса

Власти Азербайджана и России решили временно закрыть пункт пропуска через границу "Тагиркент-Казмаляр" (Дагестан) - "Ханоба" (Азербайджан) между двумя странами из-за коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Дагестане.

"С 20:00 25 марта 2020 года временно приостановлен пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в пункте пропуска Ханоба (АР) - Тагиркент-Казмаляр (РФ)", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос об ограничении пропуска граждан с 10:00 по 16:00, следующих в пешем порядке и на легковых транспортных средствах через государственную границу в пункте пропуска "Самур" (АР) - "Яраг-Казмаляр" (РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]