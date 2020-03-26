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Дальнее зарубежье 26.03.2020 09:05

Сенат одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Ряд рядовых сенаторов-республиканцев в последний момент высказали возражения по поводу новых пособий для безработных, опасаясь, что работникам станет выгоднее быть уволенными и не работать, что задержало принятие документа на несколько часов.

Законопроект сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду во время пресс-конференции в Белом доме.

Законопроект по своему масштабу почти в 2 раза превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

По настоянию демократов, которые хотели сместить фокус законопроекта с поддержки крупного бизнеса, будет создана жесткая система контроля за распределением средств помощи крупному бизнесу.

В среду Трамп выразил надежду, что в ряде частей страны ограничения на работу бизнеса, которые потенциально постоянно увеличивают масштаб необходимой экономике помощи, вскоре будут сняты.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]