Сенат одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.
Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.
Ряд рядовых сенаторов-республиканцев в последний момент высказали возражения по поводу новых пособий для безработных, опасаясь, что работникам станет выгоднее быть уволенными и не работать, что задержало принятие документа на несколько часов.
Законопроект сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду во время пресс-конференции в Белом доме.
Законопроект по своему масштабу почти в 2 раза превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.
Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.
По настоянию демократов, которые хотели сместить фокус законопроекта с поддержки крупного бизнеса, будет создана жесткая система контроля за распределением средств помощи крупному бизнесу.
В среду Трамп выразил надежду, что в ряде частей страны ограничения на работу бизнеса, которые потенциально постоянно увеличивают масштаб необходимой экономике помощи, вскоре будут сняты.
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