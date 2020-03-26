США на G20 хотят оказать давление на Саудовскую Аравию с целью стабилизации цен на нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии встречи G20 призвал Эр-Рияд "быть на высоте положения" и предпринять усилия для стабилизации мирового нефтяного рынка.

США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, на предстоящей в четверг в режиме видеоконференции встрече G20 намерены оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила объявленный рост производства нефти.

Во вторник Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ситуацию на мировых энергетических рынках, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и кронпринц сосредоточили внимание на необходимости сохранения стабильности на мировых энергетических рынках. Госсекретарь подчеркнул, что Саудовская Аравия, как председатель G20 и важный энергетический лидер, обладает реальной возможностью успокоить глобальные энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, заставив дипломатическим путем Саудовскую Аравию снизить производство нефти и рассматривая новые санкции для России, чтобы стабилизировать рынки.

Как пишет WSJ со ссылкой на нескольких источников, знакомых с ситуацией, новая стратегия вытекает из просьбы в адрес администрации Трампа от нефтяных компаний США, которые просят ее ускорить дипломатическое вмешательство для влияния на нефтяные рынки, отмечают источники.

Цель такой стратегии - найти выход из ценовой войны, запущенной трениями между Россией и Саудовской Аравией, которая обрушила цены на нефть и подвергла риску банкротства десятки американских производителей.

Предполагается, что США попросят саудитов вернуться к их более низким уровням добычи нефти, предшествующим решению о росте, сделанном в этом месяце (после разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила о росте производства с 9,7 до 12,3 млн баррелей нефти в сутки - ИФ), сообщил чиновник администрации, знакомый с ситуацией.